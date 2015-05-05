《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月5日

*工商时报：

--众所瞩目的国共两党领导人"朱习会"昨日举行，国民党主席朱立伦当面向中共中央总书记习近平表达台湾盼参与亚投行、一带一路及RCEP等区域经济整合议题；习近平回应指出，愿意优先对台湾开放、并对台湾开放的力度要更大一些，对于台湾加入亚投行持欢迎态度。

--行政院核定明年政府行政机关办公日历表，明年连续假期共有七个，总放假日数共116日，农历春节从2月6日至14日，合计长达九天。

--外资上周四个交易日大量汇入资金近30亿美元。根据金管会掌握的最新统计，4月底外资累计净汇入金额达2,031.39亿美元，再创历史新高，且单月净汇入达36.87亿美元、逾1,130亿台币，是去年4月以来的单月新高。

*经济日报：

--陆资电信解决方案业者进入台湾公共运输事业，大陆行动通讯解决方案厂商京信通信近期高调公告，已完成松山线沿线（全长8.5公里，连接由西门至松山八个车站）的大型共构方案，正等台北市政府相关单位验收。

--开发金控 旗下凯基银行昨日正式受让开发工银企金相关业务，晋身中大型银行，同时启动银行端登陆与打亚洲盃大计，大陆将与互联网金融业者洽谈合资申设消费金融公司，跳脱传统台资银登陆模式，亚洲则先锁定香港、新加坡设分行或并购当地金融机构。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。