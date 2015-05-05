欧元区金融：欧洲央行计划实施更多压力测试提高银行业抗危机能力

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透法兰克福5月4日 - 欧洲央行负责微观审慎监管的官员Jukka Vesala周一表示，该央行计划利用进一步的压力测试，帮助欧元区躲过未来的银行业危机。
欧洲央行直接监管欧元区123家大型银行，而规模较小的银行仍由各国自行监管。
“压力测试未来无疑将是监管活动的一部分，无论以何种形式进行，”Vesala在一个银行业会议上表示。
他指出，欧洲央行正密切关注大型银行业务模式与策略的可持续性，并与大型银行高管和风控官员会面，作为监管检查计划(SEP)的内容之一。SEP还包括现场检查、调查银行业者的内部模式、以及组建多国监管团队进行定期检查。
Vesala表示，欧洲央行正在“尽量多地”与银行高管会面。
“SEP计划让这种讨论形式正式确定下来，”他补充道。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。