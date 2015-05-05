《香港报摘》--经济日报5月5日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--长和系重组进入关键期，据恒指公司计算，重组完成后，新长和 及长地在恒指比重仅4.82%，低于目前长和及和黄 逾5%的合并比重，此举恐来引国际指数公司效法，触发基金减持长和。
* 其他：
--内地客再度活跃豪宅市场。新地 西九龙楼盘天玺两日连沽4伙，共涉2.4亿港元；另恒地 楼盘西半山天汇以8,800万港元沽出低层B室，买家均为内地客。
--据港交所披露资料，赵薇及其丈夫黄有龙于4月29日及30日，以每股3.9港元，合共沽售2.56亿股阿里影业 ，套现10亿港元。计及账面升值，此项投资已升值逾40亿港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。