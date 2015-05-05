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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 09:00 BJT

《香港报摘》--经济日报5月5日

* 要闻版头条：

--长和系重组进入关键期，据恒指公司计算，重组完成后，新长和 及长地在恒指比重仅4.82%，低于目前长和及和黄 逾5%的合并比重，此举恐来引国际指数公司效法，触发基金减持长和。

* 其他：

--内地客再度活跃豪宅市场。新地 西九龙楼盘天玺两日连沽4伙，共涉2.4亿港元；另恒地 楼盘西半山天汇以8,800万港元沽出低层B室，买家均为内地客。

--据港交所披露资料，赵薇及其丈夫黄有龙于4月29日及30日，以每股3.9港元，合共沽售2.56亿股阿里影业 ，套现10亿港元。计及账面升值，此项投资已升值逾40亿港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/林高丽)

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