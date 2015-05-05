路透基点：衣恋中国启动规模2亿美元的双档贷款案--TRLPC

路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，衣恋时 装中国控股有限公司(衣恋中国)周一启动2亿美元的双档贷款案。 Emirates NBD、汇丰控股、Natixis香港和渣打银行香港担任牵头行 兼簿记行。该贷款包括两部分：A部分是1.5亿美元三年期贷款，B部分是5 ,000万美元的一年期循环信贷。 衣恋中国是A部分贷款的借款人，它的子公司衣恋时装香港有限公司( 衣恋香港)是B部分循环信贷的借款人。 A、B两部分贷款的利率分别为较Libor加码305基点和260基点。 A部分将在30个月的宽限期过后，分两次不等额分期偿还：宽限期结 束时还5,000万美元，贷款到期时还1亿美元。平均年限为2.83年。 银行受邀按比例参贷：若承贷3,000万美元或更高，看是归属A部分还 是B部分，将分别可获390基点和330基点的最高综合收益，以及牵头行头 衔，管理费分别为240.55基点和70基点；承贷2,000万至2,900万美元，将 分别可获385基点和325基点的综合收益，以及主办行头衔，管理费分别为 226.4基点和65基点；承贷1,000万至1,900万美元，将分别可获380基点和 320基点的综合收益，以及安排行头衔，管理费分别为212.25基点和60基 点。 母公司E-Land World Ltd和衣恋香港是A部分贷款的担保人，担保品 是衣恋中国发行的746,500股普通股，相当于公司的13.25%股权。E-Land World Ltd和衣恋中国是B部分贷款的担保人。 5月14-15日安排了现场考察，银行回覆截止日为5月29日。 A部分贷款将用于对现有债务进行再融资，这些债务包括2013年发行 的5,000美元优先债，以及2013年衣恋中国获得的1亿美元银团贷款。B部 分循环信贷将用于营运资本用途。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)