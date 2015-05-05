美国个股：美银计划对董事会允许执行长兼任董事长一事进行股东表决

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约5月4日 - 美国银行 计划就董事会去年10月对公司章程的调整举行一场股东表决。上述章程的调整将可允许美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)兼任董事长。
根据Moynihan和董事会首席独立董事Jack Bovender周一给股东的信件，这项表决是公司自从董事会自行变更规章之后对股东评论的回应。股东投票时间最迟不会超过2016年。
董事会去年10月的行动，彻底改变了该公司在金融危机时期的一项举措，即执行长及董事长不得由同一人兼任。美银将在本周三举行年度股东大会。(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。