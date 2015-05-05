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市场报道 | 2015年 5月 5日 星期二 09:09 BJT

美国个股：美银计划对董事会允许执行长兼任董事长一事进行股东表决

路透纽约5月4日 - 美国银行 计划就董事会去年10月对公司章程的调整举行一场股东表决。上述章程的调整将可允许美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)兼任董事长。

根据Moynihan和董事会首席独立董事Jack Bovender周一给股东的信件，这项表决是公司自从董事会自行变更规章之后对股东评论的回应。股东投票时间最迟不会超过2016年。

董事会去年10月的行动，彻底改变了该公司在金融危机时期的一项举措，即执行长及董事长不得由同一人兼任。美银将在本周三举行年度股东大会。(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)

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