美国个股：美银计划对董事会允许执行长兼任董事长一事进行股东表决

路透纽约5月4日 - 美国银行 计划就董事会去年10月对公司章程的调整举行一场股东表决。上述章程的调整将可允许美银执行长莫尼汉(Brian Moynihan)兼任董事长。

根据Moynihan和董事会首席独立董事Jack Bovender周一给股东的信件，这项表决是公司自从董事会自行变更规章之后对股东评论的回应。股东投票时间最迟不会超过2016年。