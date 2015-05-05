中国证券：转融通标的券明起扩围逾四成至893只，全面覆盖融资融券范围

路透上海5月5日 - 中国证券金融股份有限公司日前发布公告，自周三(6日)起将转融通标的证券范围由625只股票扩大为893只股票，增幅超过四成；同时并全面覆盖两个证券交易所融资融券所涉及证券。

此前转融通标的证券范围一直少于融资融券标的证券数量。是次扩围后，意味着可参与融资融券业务的标的证券，均可开展转融通业务。

中证金公司信息显示，截至周一(4日)，转融通业务期末余额为1,058.50亿元人民币；截至4月29日，融资融券余额为1.83万亿元，占A股流通市值比重为3.93%。

转融通业务，是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动，业务分为转融资业务和转融券业务。

融资融券交易, 是指投资者向证券公司提供担保物，借入资金买入上市证券或借入上市证券并卖出的行为。