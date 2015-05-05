《中国报摘》--其他报纸重要消息5月5日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--中国证券金融股份公司日前将再次扩大转融通标的证券范围，由原先的625只扩大至893只。此次扩围后，转融通标的证券将实现与沪深交易所融资融券标的证券完全重合。
--2014年，国内信托业在“三期叠加”的大背景下，依然收获靓丽业绩，68家信托公司全行业净利润超525亿元，同比增长16.27%，超过10亿元大关的信托公司达15家。
**证券时报**
--根据Wind资讯统计显示，截至4月底，74只股票型分级基金的A份额和B份额规模合计达到1,680亿份，比3月底的1,260亿份猛增420亿份，单月增幅达到33.47％。而截至4月底，已上市交易的71只分级基金A份额和B份额合计市值达到1,898亿元，比3月底1,456亿元市值增长442亿元，增幅达到30.4％，也就是说，分级基金场内份额在3月份实现了份额和市值规模增幅双超三成，增长势头十分迅猛。
**东方早报**
--华夏银行 副行长王耀庭因违纪被北京市纪委立案调查，这是继民生银行 行长毛晓峰被带走调查后，又一家全国性银行高管被调查。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。