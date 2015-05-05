《中国报摘》--其他报纸重要消息5月5日

**上海证券报**

--中国证券金融股份公司日前将再次扩大转融通标的证券范围，由原先的625只扩大至893只。此次扩围后，转融通标的证券将实现与沪深交易所融资融券标的证券完全重合。

--2014年，国内信托业在“三期叠加”的大背景下，依然收获靓丽业绩，68家信托公司全行业净利润超525亿元，同比增长16.27%，超过10亿元大关的信托公司达15家。

**证券时报**

--根据Wind资讯统计显示，截至4月底，74只股票型分级基金的A份额和B份额规模合计达到1,680亿份，比3月底的1,260亿份猛增420亿份，单月增幅达到33.47％。而截至4月底，已上市交易的71只分级基金A份额和B份额合计市值达到1,898亿元，比3月底1,456亿元市值增长442亿元，增幅达到30.4％，也就是说，分级基金场内份额在3月份实现了份额和市值规模增幅双超三成，增长势头十分迅猛。

**东方早报**

--华夏银行 副行长王耀庭因违纪被北京市纪委立案调查，这是继民生银行 行长毛晓峰被带走调查后，又一家全国性银行高管被调查。(完)