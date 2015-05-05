《香港报摘》--信报5月5日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--外滙基金首季投资收入仅66亿港元，按年大跌逾49%，主要是季内美元强势，令外滙录得332亿港元账面亏损，相信是有纪录以来最大的季度外滙亏损。市场人士认为，欧元兑美元已有所回升，加上股市表现不俗，预料外滙基金第二季表现应会好转，惟债市仍存在不明朗因素。
* 其他：
--据理柏数据，4月中国股票基金表现最好，升18.05%，紧随其后是香港股票基金，升14.37%；恒指及沪综指上月分别急升13%及18.5%，带动港人强积金（MPF）资产4月平均赚5.28%。
--持有阿里巴巴 股份的中国动向 宣布联手主席陈义红及独立第三方，斥资2,900万美元收购美国华盛顿州游艇码头拥有人及运营商，拟开发体育旅游业务。
--在内地发展物业和酒店的长和国际实业 昨天股价异动，市场一度误传内地中央汇金入主。公司深夜发澄清公告，指出汇金旗下附属公司与大股东达成融资安排，强调汇金并不是入股。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。