版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 08:58 BJT

全球金市：金价守住隔夜涨幅，等待从美非农就业数据中找寻升息线索

尽管美元走强，贵金属依然上涨。美元指数小幅上扬，因欧元疲软，且美国制造业数据强劲。

由于美国最近经济数据好坏参杂，对于美国经济的强健程度仍有怀疑。

市场等待周五公布的非农就业数据，若数据强劲，可能促使美联储很快就升息，这将损及黄金的需求。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，由于美国通胀率仍低得令人不安而且失业率依然居高不下，美联储应等到明年初再开始调升短期利率。

汇市也将是另一个焦点。美元兑一篮子货币周二盘初小幅上升，兑欧元和英镑上涨，由于几个关键金融中心逢假期休市，交投清淡。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李婷仪 审校 杜明霞/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐