全球金市：金价守住隔夜涨幅，等待从美非农就业数据中找寻升息线索

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
尽管美元走强，贵金属依然上涨。美元指数小幅上扬，因欧元疲软，且美国制造业数据强劲。
由于美国最近经济数据好坏参杂，对于美国经济的强健程度仍有怀疑。
市场等待周五公布的非农就业数据，若数据强劲，可能促使美联储很快就升息，这将损及黄金的需求。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，由于美国通胀率仍低得令人不安而且失业率依然居高不下，美联储应等到明年初再开始调升短期利率。
汇市也将是另一个焦点。美元兑一篮子货币周二盘初小幅上升，兑欧元和英镑上涨，由于几个关键金融中心逢假期休市，交投清淡。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李婷仪 审校 杜明霞/李爽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。