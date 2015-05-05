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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 09:08 BJT

《汇市简讯》欧元/新西兰元百日均线构成关键阻力，若攻破则后市看俏

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    * 欧元/新西兰元的100日均线连两日构成阻力，该均线在下降，今日
切入位在1.4889
    * 开低0.43%后，早盘陷于窄幅波动
    * 动能指标偏中性，五日、10日及20日均线向上，波林格区间扩大
    * 若收在100日均线上方，则技术面偏多，将上看2015年跌势61.8%回
档位1.5072
    * 五日均线1.4723及100日均线1.4889，分别为初步支撑/阻力位(完)
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