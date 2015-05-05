《交易视点》台债因持券者惜售，殖利率料缓步走高--群益金鼎证券

路透台北5月5日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，因美债10年期利率在假期间走升至2.11%，周一五年券104/6期 空开高在1.0395%，但市场冷清，成交量仅38亿台币，收盘压在日低。短线美债偏空但台债持券者不愿意卖出，整体市场维持缓步走升的态势，预估104/6区间1.05-1.01%，十年券104/5期 区间1.61-1.56%。