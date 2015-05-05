《交易视点》台债因持券者惜售，殖利率料缓步走高--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月5日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，因美债10年期利率在假期间走升至2.11%，周一五年券104/6期 空开高在1.0395%，但市场冷清，成交量仅38亿台币，收盘压在日低。短线美债偏空但台债持券者不愿意卖出，整体市场维持缓步走升的态势，预估104/6区间1.05-1.01%，十年券104/5期 区间1.61-1.56%。
IRS(利率交换)市场早上随现货开高，但104/6初步获得支撑下利率持稳。三年成交1.105-1.11%，五年成交1.315-1.32%。(完) (整理 董永年; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。