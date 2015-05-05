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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 09:00 BJT

《交易视点》台债因持券者惜售，殖利率料缓步走高--群益金鼎证券

路透台北5月5日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，因美债10年期利率在假期间走升至2.11%，周一五年券104/6期 空开高在1.0395%，但市场冷清，成交量仅38亿台币，收盘压在日低。短线美债偏空但台债持券者不愿意卖出，整体市场维持缓步走升的态势，预估104/6区间1.05-1.01%，十年券104/5期 区间1.61-1.56%。

IRS(利率交换)市场早上随现货开高，但104/6初步获得支撑下利率持稳。三年成交1.105-1.11%，五年成交1.315-1.32%。(完) (整理 董永年; 审校 曾祥进)

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