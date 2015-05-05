《交易视点》台债10年券将有新券登场，波动料加大--元大宝来证

路透台北5月5日 - 在美债殖利率走势突破盘整区间之后，台湾五年期公债殖利率靠着资金及筹码优势依然稳在盘整区间之内，而尽管10年期公债昨日没有成交纪录，但可以明显看出殖利率有开始出现上扬状况，加上周四将有发行前交易登场，预计10年券殖利率走势波动较大。

昨晚美国公债市场长天期公债殖利率弹幅较短天期来的大，在德国与美国对新债标售状况需求下降及有迹象显示美国薪资通膨有望提升之下，推升了30年期公债殖利率，使得殖利率曲线有趋陡现象。终场指标10年期公债 收在2.1350%，与前一交易日殖利率上扬1.8基点。

本周美国将公布四月份的非农就业报告，在天气因素消除之下，较易判断美国就业市场是否能持续改善，另一观察重点是美元指数在跌破颈线之后，进口物价及原物料价格上涨可望来推升美国通膨，而德债殖利率在上周也出现大幅度弹升，但在欧洲央行QE政策之下，德债殖利率可望在短线满足修正后，重新展开下跌趋势，而台债市场本周将有10年期发行前交易登场，辅以美债走势，短线上将使得殖利率偏空操作，但五年期公债仍在发债空窗期，拥有资金宽松与筹码优势，预期五年期将不会大幅走空，有机会来测试盘整区间上限1.05%，预估5年成交区间为0.98-1.08%，而10年为1.55-1.65%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)