路透基点：桑德国际提前偿还1.1亿美元贷款，避免更大范围违约--TRLPC

路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国污水处理公司--桑德国际已全额提前偿还1.1亿美元的银团贷款，暂时避免出现更大范围的债务违约。

据消息人士透露，桑德国际在4月27日至29日分三次非等额偿还了这笔贷款。根据该公司此前向债权人提交的新还款计划，还款最终期限为4月30日。

桑德国际3月26日曾请求对违反贷款协议进行豁免。该协议规定，桑德国际股票暂停交易时间不得超过15个交易日。由于偿还了贷款，该公司不用再请求豁免。

桑德国际股票3月16日停牌，当时该公司称要推迟公布2014年全年财报。

据消息人士称，直到桑德国际上周提前偿还这笔贷款，债权人都未批准这项请求。

这笔1.1亿美元贷款由台湾远东国际商业银行负责牵头，于2013年10月签约，另有七家台湾和香港银行业者参与。

是次贷款最高综合收益361个基点，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码315个基点。借款人是桑德国际。

与此同时，桑德国际4月29日在证交所文件中称，将于6月底公布2014年全年财报。这家在香港上市企业的2017年8月到期的1.5亿美元债券出现技术性违约。是次贷款条款要求该公司在4月30日前提交2014年的经审计财报。

桑德国际4月29日还表示，审计员已发现，截止2014年12月31日，该公司在银行的现金余额与账目之间存在20亿元人民币(3.22亿美元)的现金缺口。

审计员已向新加坡财政部报告了这一缺口，而此问题将接受独立审议。

此消息宣布后，穆迪4月30日将桑德国际的企业家族评级从Caa1下调至Caa2，优先无担保债券评级从Caa2调降至Caa3。(完) (编译 许娜；审校 王颖)