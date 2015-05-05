中国金融：去年信托业利润增逾16%，多家公司利润规模双降--上证报

路透北京5月5日 - 上海证券报周二称，去年中国68家信托公司全行业净利润超525亿元，同比增16.27%；但净利润负增长的信托公司数达14家，远多于上年，预计未来信托公司净利润增速或将继续下滑。

上证报援引的数据显示，去年有6家信托公司净利润总额超过20亿元。平安信托以31.88亿元名列第一，中信信托、重庆信托位列二、三。而在净利润负增长公司中，也出现中信信托、外贸信托等资产规模超过千亿的“龙头”公司的身影。

“部分信托公司净利润同比下降六到八成，原因是过去数年间粗放式、集中累积过多融资类业务所致。”有信托公司高管认为，未来信托公司净利润增速还将继续下滑。

上述人士认为，2014年的业绩主要依靠信托公司较多的存续项目，保证了信托公司业务收入，此外资管业的崛起尚需时日，去年还没有对信托公司造成太大威胁，但是这两种条件早晚会被打破。

报导还援引专家观点称，信托业转型发展所需的内涵式增长方式尚未最终成型，新增长方式下的业务不仅还没有“放量”，也没有“放价”，这也是信托业转型发展道路上的巨大挑战。