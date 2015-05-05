中国金融：去年信托业利润增逾16%，多家公司利润规模双降--上证报

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月5日 - 上海证券报周二称，去年中国68家信托公司全行业净利润超525亿元，同比增16.27%；但净利润负增长的信托公司数达14家，远多于上年，预计未来信托公司净利润增速或将继续下滑。
上证报援引的数据显示，去年有6家信托公司净利润总额超过20亿元。平安信托以31.88亿元名列第一，中信信托、重庆信托位列二、三。而在净利润负增长公司中，也出现中信信托、外贸信托等资产规模超过千亿的“龙头”公司的身影。
“部分信托公司净利润同比下降六到八成，原因是过去数年间粗放式、集中累积过多融资类业务所致。”有信托公司高管认为，未来信托公司净利润增速还将继续下滑。
上述人士认为，2014年的业绩主要依靠信托公司较多的存续项目，保证了信托公司业务收入，此外资管业的崛起尚需时日，去年还没有对信托公司造成太大威胁，但是这两种条件早晚会被打破。
报导还援引专家观点称，信托业转型发展所需的内涵式增长方式尚未最终成型，新增长方式下的业务不仅还没有“放量”，也没有“放价”，这也是信托业转型发展道路上的巨大挑战。
数据显示，2014年43家信托公司资产超过千亿元，25家超过2千亿元，其中中信信托以9020.74亿元的资产规模位居第一。而从信托资产增速来看，有13家信托公司资产规模出现不同程度下降，仅有3家同比增幅超过100%，远低于2013年的11家。（完） (发稿 王蕾；审校 毕晓雯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。