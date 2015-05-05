金属期市：伦铜徘徊于四个月高点附近，之前公布的制造业数据不佳

伦敦期镍 涨1%左右，上海期镍的技术性上涨带来支撑。

3月美国工厂新订单录得八个月来最大单月涨幅，受助于对运输设备的需求急增，但在美元走强的大背景下，潜在趋势仍然疲弱。

周一发布的调查显示，欧元区制造业增速在4月放缓，但八个月以来制造业者首次提高产品价格，并且聘雇增长创下近四年最快速度。

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。

上月从澳大利亚到巴西的铁矿石企业都倍感无助，因中国投机客先是买入，之后又卖出创纪录规模的大连铁矿石期货，导致全球价格出现过山车行情。(完)

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