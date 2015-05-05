《香港报摘》--其他报纸重要消息5月5日

* 明报：

--星展唯高达料今年恒生指数目标可达33,500点，副总裁李灏澐表示，只要内地维持宽松政策，美国又不提前加息，港股就会继续向上，每次回调都将是买入机会，当中尤其看好中资金融股及新经济板块。

* 苹果日报：

--五一黄金周中港两地楼市火热，香港本地新盘销售创九年高，楼价亦受惠港股急升，扭转两周跌势。新世界发展 涨半成，绿城 炒高一成，狂升过后两个板块较资产净值仍有折让。

* 东方日报：

--美高梅中国 公布，首季总收益按年减少33.1%至48.86亿港元。

* 星岛日报：

--利福国际 首席执行官刘銮鸿表示，“一周一行”主要影响边境附近的零售生意，对公司及整个百货业影响甚微。至于刚刚过去的“五一”假期，公司香港生意销售同比录得双位数增长。

* 文汇报：

--最近一个月以来，随着万达集团旗下位于A股和香港H股的两家上市公司股价持续上升，截至5月1日的数据显示，使得集团董事长王健林以381亿美元的身家超过长和 主席李嘉诚，成为新的华人首富兼亚洲首富。(完)