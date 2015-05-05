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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 09:24 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月5日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
      
    --招标品种：国开行2015第11期新发债，及第7-10期增发债
    --期限及招标金额： 1年40亿元；3/5年60亿元；
                       7年：50亿元；10年90亿元
    --追加上限：一年至多15亿元，其他期限无
    --招标时间: 1/3/5年：5月5日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10
    --受访人数: 8位(券商、基金和银行)
    --预测区间: 3.18%-3.26%；3.57%-3.64%；3.68%-3.75%；4.08%-4.20%；3.76%-3.8
4%
    --预测均值: 3.22%；3.60%；3.71%；4.12%；3.79%

      
    --5/6       汇丰服务业PMI                        4月
    --5/8       进出口贸易数据                       4月
    --5/9       工业生产者价格指数(PPI)              4月
                居民消费价格指数(CPI)                4月
    --5/12      中国国际收支平衡表（初步数）      一季度
    --5/13      固定资产投资(不含农户)             1-4月
                社会消费品零售总额                   4月
                工业增加值                           4月
                房地产投资和销售情况月度报告         4月
    --5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     4月
                金融机构直接投资流量数据          一季度
    --5/22      汇丰制造业PMI初值                    5月
    --5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    --5/29      中国货物和服务贸易                   4月
    
    
      
    --中国证券金融股份有限公司日前发布公告，自周三(6日)起将转融通标的证券范围
由625只股票扩大为893只股票，增幅超过四成；同时并全面覆盖两个证券交易所融资融
券所涉及证券。 (完)           
    
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