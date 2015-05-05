《中国债券市场每日交易备忘》--5月5日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种：国开行2015第11期新发债，及第7-10期增发债 --期限及招标金额： 1年40亿元；3/5年60亿元； 7年：50亿元；10年90亿元 --追加上限：一年至多15亿元，其他期限无 --招标时间: 1/3/5年：5月5日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10 --受访人数: 8位(券商、基金和银行) --预测区间: 3.18%-3.26%；3.57%-3.64%；3.68%-3.75%；4.08%-4.20%；3.76%-3.8 4% --预测均值: 3.22%；3.60%；3.71%；4.12%；3.79% --5/6 汇丰服务业PMI 4月 --5/8 进出口贸易数据 4月 --5/9 工业生产者价格指数(PPI) 4月 居民消费价格指数(CPI) 4月 --5/12 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 --5/13 固定资产投资(不含农户) 1-4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 --5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 金融机构直接投资流量数据 一季度 --5/22 汇丰制造业PMI初值 5月 --5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --中国证券金融股份有限公司日前发布公告，自周三(6日)起将转融通标的证券范围 由625只股票扩大为893只股票，增幅超过四成；同时并全面覆盖两个证券交易所融资融 券所涉及证券。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次