更新版 1-中国公开市场：逆回购第五次缺席，银行间资金满溢无需注水

* 公开市场逆回购操作第五次暂停

* 资金充裕，隔夜回购创逾四年半新低

* 逆回购料继续缺席，正回购亦一时难启

* 市场对政策进一步放松仍有预期 (新增市场评论及更多细节)

路透上海5月5日 - 中国央行公开市场周二仍未进行操作，逆回购自4月下旬以来第五次暂停。近期银行间债市流动性价量齐显宽松，隔夜回购利率更是创下逾四年半新低，因此通过公开市场操作进行总量调控或价格引导的必要性均下降，逆回购停做或延续一段时间。

业内人士称，因经济形势尚不乐观，央行料维持流动性充裕态势，公开市场转向资金回笼的概率有限。另外，未来并有可能进一步采取降息或其他宽松政策加力支持稳增长。

北京一银行交易员表示，逆回购继续暂停符合预期，“市场(资金)利率太低了，我们都没报需求。”

银行间资金市场早盘回购利率低位续降，隔夜回购加权利率最新报1.5157%，创2010年8月以来新低；七天回购加权利率在2.32%附近，大幅低于最近一次公开市场3.35%的七天期逆回购利率。

即使是新股发行可能会对资金面造成扰动，但交易员认为，目前市场情况情绪乐观，宽松供给也有望维持，逆回购恢复操作的概率不大。

另外，经济形势不佳导致市场对货币政策进一步放松的预期强劲，因此短期内重启正回购“收水”的可能性也有限。

“毕竟经济还没有企稳，资金面再收缩的话不利，目前央行应该就是要控制资金成本，成本降下来才能刺激到实体。”另一银行交易员指出。

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。

据路透统计，本周公开市场无正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2015年1月22日央行恢复暂停近两个月的逆回购操作，除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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