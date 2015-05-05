印尼经济：第一季增长率料进一步放缓，突显总统面临的挑战

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透雅加达5月4日 - 印尼第一季经济增长料进一步放缓，因出口下降、国内消费疲弱及政策惯性，引发对总统佐科刺激经济增长和投资者信心承诺的怀疑。
分析师对印尼经济看法有些悲观。路透访问18位分析师的调查显示，周二公布的第一季国内生产总值(GDP)数据料显示增长4.95%，低于前季5.01%的增幅。
“大宗商品价格下降，将持续影响第一季实体经济，利率相对较高也带来阻力，”凯投宏观(Capital Economics)驻新加坡分析师Dan Martin表示。
一系列主要经济指标引发对经济前景的担忧，路透调查显示，预计印尼今年全年经济成长5.3%，低于政府目标5.7%。
国内消费依然疲弱，大宗商品价格下跌促使第一季出口同比锐降11.67%。进口也大降15.10%。(完) (编译 李爽 审校 许娜)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。