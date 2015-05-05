主要国家经济指标预测--5月6日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月6日(三) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 3月 -- +1.1% 0130 澳洲零售销售(较上月) 3月 +0.4% +0.7% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 52.0 51.6 0750 法国Markit服务业PMI 4月 50.8 50.8 Markit综合PMI -- 50.2 0755 德国Markit服务业PMI 4月 54.4 54.4 综合PMI终值 -- 54.2 0800 欧元区Markit服务业PMI 4月终值 53.7 53.7 综合PMI 53.5 53.5 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 4月 58.5 58.9 0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 -0.7% -0.2% (较上年同期) +2.4% +3.0% 1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 4月 20 18.9 1230 美国劳工成本 第一季初值 +4.4% +4.1% 非农生产率环比年率 -1.8% -2.2% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 -- 56.0 经季节调整的PMI 49.2 47.9 2100 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,627.5 5月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 4月 -- 50 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月5日(二) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 逆差13.22 逆差10 商品/服务进口(较前月) -2% -- 商品/服务出口(较前月) -2% -- 0430 澳洲央行利率决定 5月 2.00% 2.00% 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 3月 赤字262.9 -- 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 54.2 57.5 0900 欧元区PPI(较前月) 3月 +0.2% +0.3% (较上年同期) -2.3% -2.3% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 逆差30.2 逆差8.5 出口(亿加元) 425.0 -- 进口(亿加元) 455.2 -- 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差513.7 逆差412 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月 57.0 -- 服务业PMI 57.4 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 4月 57.8 56.5 企业活动指数 61.6 57.9 就业指数 56.7 -- 新订单指数 59.2 -- 价格指数 50.1 -- 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 5.8% 5.5% HLFS就业增长(较前季) +0.7% +0.8% HLFS就业参与率 69.6% 69.4% 新西兰劳工成本指数(较上季) +0.3% +0.4% (较上年同期) +1.8% +2.0% (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。