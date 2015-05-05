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亚洲 | 2015年 5月 6日 星期三 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--5月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值       前值


    5月6日(三)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       3月         --        +1.1%
    0130 澳洲零售销售(较上月)                          3月       +0.4%       +0.7%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                   4月        52.0        51.6
    0750 法国Markit服务业PMI                           4月        50.8        50.8
              Markit综合PMI                                        --         50.2
    0755 德国Markit服务业PMI                           4月        54.4        54.4
                    综合PMI终值                                    --         54.2
    0800 欧元区Markit服务业PMI                       4月终值      53.7        53.7
                      综合PMI                                     53.5        53.5
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      4月        58.5        58.9
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        3月       -0.7%       -0.2%
                        (较上年同期)                             +2.4%       +3.0%
    1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)                 4月          20        18.9
    1230 美国劳工成本                              第一季初值    +4.4%       +4.1%
              非农生产率环比年率                                 -1.8%       -2.2%  
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 4月         --         56.0
                    经季节调整的PMI                               49.2        47.9 
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          4月         --      3,627.5
    
    
    5月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             4月         --           50
    
         
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值      预估值
    
    5月5日(二)

    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 3月    逆差13.22      逆差10
             商品/服务进口(较前月)                                  -2%        -- 
             商品/服务出口(较前月)                                  -2%        --
    0430 澳洲央行利率决定                              5月        2.00%       2.00% 
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  3月    赤字262.9        --    
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      4月         54.2        57.5
    0900 欧元区PPI(较前月)                             3月        +0.2%       +0.3% 
                  (较上年同期)                                    -2.3%       -2.3%
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        3月     逆差30.2     逆差8.5 
               出口(亿加元)                                       425.0        --  
               进口(亿加元)                                       455.2        -- 
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      3月    逆差513.7     逆差412 
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)             4月         57.0        --  
                    服务业PMI                                      57.4        --  
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI              4月         57.8        56.5
                             企业活动指数                          61.6        57.9 
                                 就业指数                          56.7         --   
                               新订单指数                          59.2         --  
                                 价格指数                          50.1         --  
    2245 新西兰HLFS失业率                            第一季        5.8%        5.5% 
               HLFS就业增长(较前季)                               +0.7%       +0.8%
               HLFS就业参与率                                     69.6%       69.4%  
         新西兰劳工成本指数(较上季)                               +0.3%       +0.4% 
                            (较上年同期)                          +1.8%       +2.0% 
    
    (完)

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