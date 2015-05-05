《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：下月起取消绝大部分药品政府定价，实际交易价由市场竞争形成--发改委

中国在推进药品价格改革方面迈出实质一步。国家发改委周二发布关于印发推进药品价格改革意见的通知，决定从2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。

--中国政策：特许经营项目经营期限最长30年，可获差异化信贷支持--发改委

中国国家发展和改革委员会日前正式发布基础设施和公用事业特许经营管理办法，规定特许经营期限最长不超过30年，鼓励金融机构为特许经营项目提供银团贷款等金融服务，政策性、开发性金融机构可以给予特许经营项目差异化信贷支持，贷款期限最长可达30年。

--《焦点》中国发起外交攻势，寻求深化中欧关系

继成功吸引欧洲多国加入中国主导的亚投行后，中国抓住与欧盟建交40周年契机发起外交攻势，以推动中欧关系更上一层楼，并提升中国在国际社会影响力。

--《分析师观点》台湾4月CPI稍低于预期，虽连四月下滑但不致通缩

台湾主计总处周二公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.80%，跌幅大于预期，为连续第四个月下跌，并创三个月最大单月跌幅，路透调查预期为跌0.6%。

--表格：台湾4月末外汇存底4,181.74亿美元，月增0.84%--央行

台湾央行周二公布，4月末外汇存底为4,181.74亿美元，较上月增34.85亿美元或增0.84%。

--香港数据：3月零售销售货值按年下跌2.9%，货量则升0.8%

香港政府统计处周二公布，3月零售销售货值按年下跌2.9%，零售货量则较上年升0.8%，零售业销售表现仍然疲弱。

【金融】

--中港个股：工行信贷政策将向“一带一路”倾斜，项目中要多用人民币-行长

以市值计全球第一大银行--工商银行行长易会满近日表示，该行将针对“一带一路”在信贷投向、授信授权和信贷创新等方面给予资源倾斜和政策支持，并在项目中多使用人民币。

--中国金融：去年信托业利润增逾16%，多家公司利润规模双降--上证报

上海证券报周二称，去年中国68家信托公司全行业净利润超525亿元，同比增16.27%；但净利润负增长的信托公司数达14家，远多于上年，预计未来信托公司净利润增速或将继续下滑。

--香港金融：金管局料港钞需求持续增加，拟推防伪度更高新版钞票--总裁

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周二称，预期港元钞票需求将会持续增加，金管局已着手研究推出防伪度更高的新版钞票。

--中国个股：平安银行资金运营中心挂牌，为第二家银行资金业务专营机构

中国股份制商业银行--平安银行资金运营中心在上海正式挂牌成立，成为国内第二家获得中国银监会批准的银行资金业务专营机构。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购第五次缺席，银行间资金满溢无需注水

中国央行公开市场周二仍未进行操作，逆回购自4月下旬以来第五次暂停。近期银行间债市流动性价量齐显宽松，隔夜回购利率更是创下逾四年半新低，因此通过公开市场操作进行总量调控或价格引导的必要性均下降，逆回购停做或延续一段时间。

--《中国债市每日综述》现券一二级齐走弱IRS上行，交投方向尚不明朗

中国银行间债市周二现券收益率和利率互换(IRS)均小涨。交易员表示，在上午机构一度预期正回购重启及一级国开新债招标结果走高影响下，现券偏弱情绪不改，同时IRS对回购利率下行敏感度降低，掉头走升近5-6基点。

--新债招标：国开行七年增发债收益率略低，10年定位稍高--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年和10年期固息增发债中标收益率分别为4.1039%和3.8400%，市场预测均值分别为4.12%和3.79%；两期债投标倍数分别为3.72倍和2.23倍。

--《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.41%，债市情绪偏弱制约需求

中国财政部周三将招标续发行10年期固息国债。路透调查显示，五一假期未见宽松政策现身令市场期盼落空，机构情绪偏弱令节后两日债市一二级均走势不佳，特别是长端，预计明日10年国债亦难有出彩表现，整体需求一般，定位可能稍高于二级市场，预测均值约为3.41%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微升，大行继续结汇对冲客盘实需购汇

人民币兑美元即期周二早盘微升，中间价则连两日下跌。交易员表示，受国际美元企稳以及企业季节性实需影响，客盘购汇需求旺盛，而大行则继续在结汇方向提供流动性，人民币暂时仍无明确方向。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指挫跌4.1%创三个半月最大单日跌幅，受新股发行压力加大冲击

中国股市沪综指周二放量挫跌逾4%，创三个半月最大单日跌幅。分析师表示，大盘连续上涨后获利盘积累较大，短线赚钱效应大大减弱，而新股发行提速对市场施加新的压力，获利套现盘蜂拥而出造成大盘出现踩踏式下跌。

--中国证券：转融通标的券明起扩围逾四成至893只，全面覆盖融资融券范围

中国证券金融股份有限公司日前发布公告，自周三(6日)起将转融通标的证券范围由625只股票扩大为893只股票，增幅超过四成；同时并全面覆盖两个证券交易所融资融券所涉及证券。

--中国房地产：全球购物中心开发前十大城市中国占九个，上海居首

据世邦魏理仕（CBRE）最新调查，去年全球在建的购物中心总面积达3,900万平米，其中亚太区总面积超过3,200万平米，超过六成的面积都在中国。在全球十大最活跃在建购物中心市场排名中，中国占据九席，上海位居首位。

--中国个股：华夏银行称副行长王耀庭因违纪被纪委立案，业务不受影响

中国股份制商业银行--华夏银行周二公告称，中共北京市纪委对该行副行长王耀庭的违纪问题予以立案。

--香港个股：绿城与融创订立交易框架协议，解决＂融绿平台＂争议

中国房地产商--融创中国及绿城中国周二宣布，就八项涉及两家公司的合作项目及合营公司股权交易订立框架协议，以解决两者之前就＂融绿平台＂的争议。绿城中国预期，交易将为公司贡献约33.9亿元人民币的净现金流，以及出售所得收益及取得分红共约7.81亿元。

--中港个股：中国平安称加大海外配置，境外不动产等实物资产更具吸引力

中国第二大寿险公司--中国平安高层周二表示，目前而言，公司将在审慎控制风险的基础上加大海外配置的力度与速度，境外不动产及基建等实物资产更具吸引力。

--香港个股：东风汽车集团澄清母公司没表示过与一汽合并的意向

中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司周二称，就有媒体报导中国第一汽车集团公司与控股股东东风汽车公司合并传闻，经与控股股东核实，公司与母公司均没有得到来自任何政府部门的相关资讯，无向任何政府部门表示过此类意向。

--中国个股：中国建筑拟发行至多20亿美元境外债券，扩大海外业务规模