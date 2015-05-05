港报社评：政改关键时刻，张晓明传达权威信息--文汇报5月5日

正值香港政改进入关键时刻，中联办主任张晓明撰写题为《以制度自信推进有香港特色的普选》的文章，传递中央的权威讯息，对于香港当前的普选讨论具有重要的指导意义，值得香港社会高度重视。

特区政府依据基本法和人大常委会「8．31」决定制定的政改方案公布后，反对派全面发动恶意攻击，完全没有理性对话，而是沦为自欺欺人的口号式行动，使政改讨论陷于泥浆摔角。正是在这个背景下，张晓明以特殊的身份发表重头文章，全面阐述香港普选问题的历史源流、法律基础以及香港的特色，指出行政长官普选制度适合香港实际情况，具有合宪、民主、正当、稳健的四大特点，是香港历史上最民主的制度。张晓明的文章不但厘清普选误区，更有利于引导政改回归正轨，推动普选方案的落实。

张晓明指出，行政长官普选制度是基本法最先规定的，全国人大常委会的两个决定，使得基本法规定的「最终达至」普选目标的道路选择，在香港回归20年之际变成「可望又可及」的事情，这是「一国两制」成功实践的里程碑和新亮点。中央真诚期望香港2017年实现行政长官普选，这种决心和诚意就来源于中央对「一国两制」的制度自信。正因为如此，张晓明的文章也传达了中央关于香港普选原则底线不会动摇的信息。

张晓明的文章澄清了反对派在行政长官普选问题散布的迷雾尘埃，有助香港社会各界人士树立行政长官普选的制度自信，理直气壮维护这一制度，为促成普选营造良好的社会舆论环境。(A05 )

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