港报社评：曾伟雄强势领军引争议，卢伟聪掌警政须顾民情--明报5月5日

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
近期随着曾伟雄临近退休，有社运人士以至激进政治人物趁机大肆鞭挞，把曾伟雄说得一无是处；这些说法为主观偏见所蔽，未做到是其是、非其非。
毫无疑问，曾伟雄引发争议的是作风强硬与处处维护警队。例如他说过「要警方道歉，那是天方夜谭」，有人觉得反感。警队编制接近3万人，无论队伍多专业，也不能排除有害群之马会损害市民利益；作为处长，若有下属错误，他以警队之首向公众致歉，那是负责任做法。
曾伟雄接任处长时，抗争文化逐渐转变。约6、7年前开始，一小撮取态激进人物，包括个别政治人物利用游行造势，他们在游行队伍散去后霸占马路，横冲直撞，与警方对峙、对抗，视法纪秩序如无物，于是警方加派人手应对，冲突由此而起。
对于使用更大武力应对示威者，警民未在同一层次上认识问题，使双方关系跌至低点。这种情况与曾伟雄采取我行我素的作风是否有关？倘若他懒得解释，也不在议会交代或答覆传媒提问，恐怕会引发反感，制造更多误会。卢伟聪表示上任后会加强与市民沟通，向市民解释警方工作背后原因，希望市民多理解，体谅及明白前线警员的困难，加强彼此互信尊重。看来卢伟聪知道争取市民支持警方的重要，期望他能够补回曾伟雄这个短板，改善警民关系。
曾伟雄的功过，不同立场的人认知迥异。不过，他对不守法意识在社会蔓延感到担忧，指出不少示威者视法律如无物，亦有具政党背景人物罔顾法纪，对香港无好处。曾伟雄指出这一点，确实是社会秩序与稳定的隐忧，不以人废言，他的临别担忧，值得社会思考和咀嚼。
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* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强