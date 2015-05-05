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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 10:16 BJT

港报社评：曾伟雄强势领军引争议，卢伟聪掌警政须顾民情--明报5月5日

近期随着曾伟雄临近退休，有社运人士以至激进政治人物趁机大肆鞭挞，把曾伟雄说得一无是处；这些说法为主观偏见所蔽，未做到是其是、非其非。

毫无疑问，曾伟雄引发争议的是作风强硬与处处维护警队。例如他说过「要警方道歉，那是天方夜谭」，有人觉得反感。警队编制接近3万人，无论队伍多专业，也不能排除有害群之马会损害市民利益；作为处长，若有下属错误，他以警队之首向公众致歉，那是负责任做法。

曾伟雄接任处长时，抗争文化逐渐转变。约6、7年前开始，一小撮取态激进人物，包括个别政治人物利用游行造势，他们在游行队伍散去后霸占马路，横冲直撞，与警方对峙、对抗，视法纪秩序如无物，于是警方加派人手应对，冲突由此而起。

对于使用更大武力应对示威者，警民未在同一层次上认识问题，使双方关系跌至低点。这种情况与曾伟雄采取我行我素的作风是否有关？倘若他懒得解释，也不在议会交代或答覆传媒提问，恐怕会引发反感，制造更多误会。卢伟聪表示上任后会加强与市民沟通，向市民解释警方工作背后原因，希望市民多理解，体谅及明白前线警员的困难，加强彼此互信尊重。看来卢伟聪知道争取市民支持警方的重要，期望他能够补回曾伟雄这个短板，改善警民关系。

曾伟雄的功过，不同立场的人认知迥异。不过，他对不守法意识在社会蔓延感到担忧，指出不少示威者视法律如无物，亦有具政党背景人物罔顾法纪，对香港无好处。曾伟雄指出这一点，确实是社会秩序与稳定的隐忧，不以人废言，他的临别担忧，值得社会思考和咀嚼。

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