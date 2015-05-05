港报社评：鲁平逝矣，民主脱轨续堪忧--星岛日报5月5日

前国务院港澳办公室主任鲁平病逝，虽然他生前谦称，在香港回归过程中只担任「跑跑腿」的工作，但是，即使与他政见不同的人士，都难以否认他为落实一国两制鞠躬尽瘁，作出了重大贡献。

他在中英正式谈判香港问题前已经来港调查研究，到80年代担任中方谈判团成员，香港前途《中英联合声明》签署后，他担任《基本法》起草委员会秘书长，以其开明兼听的作风，调和不同意见，协助不同政见的草委了解对方立场，凝聚各方共识。

当年「中国通」港督卫奕信赢得中方信任，中英双方外长在香港政制发展上取得共识，同意按照由功能组别和分区直选组别选出的最后一届立法局议员，只要宣誓拥护《基本法》，可以全体过渡至成为特区首届立法会议员，是为「政制直通车」方案。

可是，英国高层不愿被批评为向中方「叩头」，转派彭定康来港部署体面撤退。面对政制不够民主的批评，彭定康漠视中英外长共识，把功能组别来个创新定义，全港选民只要任职某行业，都可以成为这行业的功能组别选民，即证券行一个普通员工都可以成为金融界别选民，变相提早全面直选。

结果彭定康好像完成「民主大业」离开了，却换来了中方「另起炉灶」，直通车出轨，97后由临时立法会取代。到99年恢复到原先的功能组别选举办法，香港民主步伐反而拖慢。

今天香港政制发展再度走上十字路口，泛民如果重蹈当年的彭定康和英国政府的历史覆辙，放弃务实思维，太计较自保「民主斗士」的光环，怕遭批评向中央妥协，令两地互信雪上加霜，香港的民主步伐恐怕又要付出欲速不达的代价。

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