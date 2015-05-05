港报社评：习打国民党牌，为台岛变天绸缪--经济日报5月5日

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
中共总书记习近平昨会见国民党新主席朱立伦，表示两岸关系正处新节点，须聚同化异，反映双方除摸底，习近平更为明年台湾一旦由民进党执政作准备，打国民党牌制衡民进党。
朱立伦今年1月才临危受命接任国民党主席，习朱会大有摸底意味。但更关键是，习近平指当前两岸关系处于新的重要节点，此「节点」显然是台湾将在明年初举行的总统大选，台岛政局极有可能再变天。
若台湾变天，势令北京的两岸政策面临极大挑战。皆因北京的两岸政策主轴，是透过不断拉近和台湾的经贸关系，除让利争取台岛民心，更关键是推动两岸经贸不断融合，形成唇齿相依的经贸关系，藉市场力量推进两岸经济以至政治良性互动，长远推动统一。这种以经促政的策略，会否因民进党重新上台而打断？
去年的太阳花学运，反映台湾年轻一代对两岸经贸融合戒心渐增，甚至不惜放弃经济利益，避免台湾政治与文化亦「被融合」。且民进党素有不按理出牌的前科，蔡英文若登位，其两岸政策会否被日渐高涨的年轻人「反中」声音左右，不惜代价做出冲击两岸关系的卤莽行为，北京自难安枕。
从习近平在会面释出的信息可看到，北京正为台湾政党再轮替作准备，藉拉近国共关系以「聚同化异」，牵制民进党。北京打国民党牌的目的，是确保台岛纵变天，两岸经贸日趋频繁的势头亦不会被窒碍，让市场力量持续发酵，只要两岸经贸不断增加相互依存，北京既可防台独，亦可为未来两岸政治谈判，累积更多筹码。
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路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强