港报社评：趁新人事新思维修补警民关系--信报5月5日

警务处处长曾伟雄卸任，卢伟聪接棒为新一哥，全城焦点少不免集中于新旧对照，究竟两位处长有何异同？卢伟聪能不能修补因占领运动而日益绷紧的警民关系？新人事，新作风，也许出身于寻常百姓家的新一哥，凭其惯常的低调作风有机会化戾气为祥和，一改交棒者以往过分高调甚至强辩硬拗的毛病，最低限度避免让警队陷入「愈描愈黑」的窠臼。

卢伟聪必须认清一点，如今警民关系恶化的矛盾面不在于「兵贼对立」，而是执法者与示威者之间的角力，当中没有绝对的黑白对错之分。兵捉贼乃天经地义之事，警务处处长愈强硬愈好，可是一旦面对的是拥有热情与理想的示威者，情况则复杂得多，缺乏沟通或者引喻失当肯定会伤了彼此的和气，自以为真理永远站于自己一方的执法者，反而会换来不公不义的骂名。这样的弄巧反拙，正正是曾伟雄不智之处，他被问到警民关系是否转差之时，竟然将示威者比喻为不想守法的人，甚至是作奸犯科的歹徒：「若你问绑匪，你拉佢，佢一定话（警民关系）唔好。」难怪曾伟雄任内警队民望屡创新低。

如果卢伟聪的确是低调实干型新一哥，且愿意接纳不同意见，最好是继续保持这样的作风，赢得对手的敬佩。

随着社会进步，时代变迁，市民对警队的期望与要求日高，警方执法时经常难为正邪定分界，更不时渗含政治因素，警队高层实在有必要以新思维、新作风和新策略，适切地处理警民关系。

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