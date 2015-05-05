澳洲经济指标总览--5月5日

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月4日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 逆差13.22 逆差16.09 出口(较前月) -2% +1% 进口(较前月) -2% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 5月6日 (较前月) 2月 +0.7% +0.5% 就业市场(经季节调整) 5月7日 就业人口(较前月变动,万人) 3月 +3.77 +4.19 全职就业人口(较前月变动,万人) +3.15 +4.19 失业率 6.1% 6.2% 就业参与率 64.8% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 7月22日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.2% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.4% +2.4% 国际贸易价格指数 7月30日 进口物价(较前季) 第一季 -0.2% +0.9% 出口物价(较前季) -0.8% 持平 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月2日 经常帐收支 第四季 赤字96 赤字121 商品与服务贸易收支 逆差24.3 逆差38.99 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月3日 (较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.7% (完)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强