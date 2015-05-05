版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 10:38 BJT

台湾债市：五年债殖利率随美债弹升，创一个半月盘中高位

路透台北5月5日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二盘初小幅走高，创一个半月盘中高位，先反应美债偏空走势。交易员表示，近期美债受德债走弱牵动，殖利率缓步弹升，且10年增额券104/5R 即将发行前交易，使得盘面气氛保守。

他们指出，投机盘大举做空德债，10年期公债收益率 连续弹升了10个交易日，美债也因此受到影响。不过台债因新筹码供应有限，且央行今年不会升息，殖利率纵有反应，弹幅料将有限。虽然10年增额券104/5R将在周四登场，但空方发挥的空间不大。

〞这盘(104/5R)是邮局的菜，而且只有300亿(台币)。〞一位大型证券台债交易员说。

今日104/6殖利率盘初一度来到1.0443%，创一个半月盘中新高，前高为3月18日的1.0820%。

美国公债价格周一下跌，较之其他年期的公债，长债遭受的抛售最猛，延续上周的跌势。今日英国和日本假期，市场交投清淡。指标10年期美国公债价格周一下滑7/32，收益率微升至2.14%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.03-1.05%

* 10年公债104/5 ：1.58-1.61%

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：长债下跌超过一个大点，交投清淡

--美国金融：芝加哥联储总裁埃文斯称将在每次联储会议上讨论是否升息 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐