台湾债市：五年债殖利率随美债弹升，创一个半月盘中高位

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透台北5月5日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二盘初小幅走高，创一个半月盘中高位，先反应美债偏空走势。交易员表示，近期美债受德债走弱牵动，殖利率缓步弹升，且10年增额券104/5R 即将发行前交易，使得盘面气氛保守。
他们指出，投机盘大举做空德债，10年期公债收益率 连续弹升了10个交易日，美债也因此受到影响。不过台债因新筹码供应有限，且央行今年不会升息，殖利率纵有反应，弹幅料将有限。虽然10年增额券104/5R将在周四登场，但空方发挥的空间不大。
〞这盘(104/5R)是邮局的菜，而且只有300亿(台币)。〞一位大型证券台债交易员说。
今日104/6殖利率盘初一度来到1.0443%，创一个半月盘中新高，前高为3月18日的1.0820%。
美国公债价格周一下跌，较之其他年期的公债，长债遭受的抛售最猛，延续上周的跌势。今日英国和日本假期，市场交投清淡。指标10年期美国公债价格周一下滑7/32，收益率微升至2.14%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.03-1.05%
* 10年公债104/5 ：1.58-1.61%
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：长债下跌超过一个大点，交投清淡
--美国金融：芝加哥联储总裁埃文斯称将在每次联储会议上讨论是否升息 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强