台湾汇市：台币早盘实质汇价稳中稍弱，交投清淡

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月5日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价稳中偏弱；由于今日亚洲主要金融市场日本与韩国皆休市一日，国际美元未显露明确方向，银行间交投意愿低落，量能清淡。
汇银人士表示，盘初见外资小幅汇入，但整体方向不明，实质汇价仅在30.700上下狭幅波动。
〞早上外资买美元，进口商也有买。〞一位小型民营银行交易员说。
早盘主要实质交易区间落在30.690-30.710；上交易日实质区间则在30.635-30.730。
美元兑一篮子货币周二盘初小幅上升，兑欧元和英镑上涨，由于几个关键金融中心逢假期休市，交投清淡。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点在价平附近。一个月远汇报价 暂在30.690/30.710左右，上日收盘收在30.723。
交易员预测今日集中交易区间：
•30.670-30.720
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--美国利率：若升息步伐和缓，即便较早升息也可能支撑经济--FED埃文斯 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/杨淑祯)
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