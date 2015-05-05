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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 11:34 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价稳中稍弱，交投清淡

路透台北5月5日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价稳中偏弱；由于今日亚洲主要金融市场日本与韩国皆休市一日，国际美元未显露明确方向，银行间交投意愿低落，量能清淡。

汇银人士表示，盘初见外资小幅汇入，但整体方向不明，实质汇价仅在30.700上下狭幅波动。

〞早上外资买美元，进口商也有买。〞一位小型民营银行交易员说。

早盘主要实质交易区间落在30.690-30.710；上交易日实质区间则在30.635-30.730。

美元兑一篮子货币周二盘初小幅上升，兑欧元和英镑上涨，由于几个关键金融中心逢假期休市，交投清淡。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点在价平附近。一个月远汇报价 暂在30.690/30.710左右，上日收盘收在30.723。

交易员预测今日集中交易区间：

•30.670-30.720

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--美国利率：若升息步伐和缓，即便较早升息也可能支撑经济--FED埃文斯 (完) (记者 罗两莎; 审校 高洁如/杨淑祯)

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