中港个股：工行信贷政策将向“一带一路”倾斜，项目中要多用人民币-行长

路透北京5月5日 - 以市值计全球第一大银行--工商银行 行长易会满近日表示，该行将针对“一带一路”在信贷投向、授信授权和信贷创新等方面给予资源倾斜和政策支持，并在项目中多使用人民币。

金融时报周二刊登对易会满的专访称，在“一带一路”项目多使用人民币，将催生大量人民币投资、融资、资金交易和风险管理需求。该行还将开发境内外联动的人民币金融产品，促进人民币在岸和离岸双向联通。

“工行将把融资业务与多元化金融服务结合，助力企业跨境并购和重组”易会满称，还将开展国际并购贷款、工程项目贷款、国际保理等业务，综合利用普通债务型、优先债务型、次级债务型、权益型、夹层型和信用期权型等多种投融资组合，来服务企业融资。

在重大项目方面，工行将支持境内外大型能源合作项目，交通、电信、能源等互联互通网络建设项目，海上和海陆运输大通道，商贸和物流网络通道项目等。

工行还将围绕“一带一路”地区资源特点和产业优势，加强先进制造业、新能源新材料、节能环保等领域的融资服务，支持特色经济发展。

目前工行在“一带一路”沿线18个国家有120家分支机构，准备了130多个重大项目，投资金额达1，588亿美元。