表格：法国截至3月底的预算赤字为262.9亿欧元，上年同期为赤字280.2亿

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月5日 - 法国财政部周二公布，法国年内截至3月底的预算赤字 为262.9亿欧元，上年同期为赤字280.2亿。 (单位10亿欧元) 2015年2-3月 2014年2-3月 变动百分比 赤字 26.286 28.017 -支出 88.530 88.695 -0.2 -收入 74.250 73.703 0.7 专项账户 -12.006 -13.025 浏览图表，请点选(link.reuters.com/mud56s) (完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。