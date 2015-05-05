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货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 14:57 BJT

表格：法国截至3月底的预算赤字为262.9亿欧元，上年同期为赤字280.2亿

路透5月5日 - 法国财政部周二公布，法国年内截至3月底的预算赤字
为262.9亿欧元，上年同期为赤字280.2亿。

    (单位10亿欧元)
                2015年2-3月   2014年2-3月    变动百分比
    赤字            26.286        28.017   
       -支出        88.530        88.695        -0.2
       -收入        74.250        73.703         0.7
    专项账户       -12.006       -13.025       
    
    浏览图表，请点选(link.reuters.com/mud56s)
    (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 张若琪)

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