香港已公布经济指标--2015/5/5

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年2月 零售销售值 +14.9 -14.5 -2.2 2015年2月 零售销售量 +18.2 -13.8 -2.1 2015年3月 综合消费物价指数(CPI) +4.5 +4.6 +3.9 2015年3月 甲类消费物价指数(CPI A +6.6 +6.5 +4.3 ) 2014年第四 本地生产总值(GDP) +2.2 +2.7 +3.0 季 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年1月-3月% 14年12月-15年2月% 14年1月-3月% 失业率 3.3* 3.3 3.1 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2015年3月 贸易赤字／盈余 -46.20 -35.88 -50.36 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 台币兑美元周四连续第二日微收跌。交易员表示，美联储一如预期维持利率不变，并强调美国就 业市场强