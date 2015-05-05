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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 11:43 BJT

《全球市场》亚洲股市微跌，投资者等待澳洲央行利率决定

上周欧洲金融市场出现滔天巨变，德国公债收益率创下2013年中以来最大升幅，欧元更是创下三年半来最大涨势。

欧元兑美元 周二报在1.1145，此前一度触及两个月高点1.1290；欧元回落的部分原因，在于欧洲央行仍承诺将在至少一年内推动强力宽松政策。

欧元兑日圆 亦略为回吐涨幅，从周五触及的两个月高点135.29回落至133.88；美元兑日圆 则报在120.15。

在英国周四将进行史上战情最难分高下的大选之际，英镑兑美元 报在1.5122，距离海外市场触及的一周低位1.5091不远。自上周四以来英镑兑美元已经下跌超过2%。

商品市场方面，布兰特原油稍早触及2015年内高点，但之后回落，因沙特计画中止对也门(叶门)的轰炸，缓解中东石油供应紧张情势。

布兰特原油 小幅下跌，报每桶66.36美元，此前曾触及67.10美元高点；美国原油 下跌0.07美元至每桶58.86美元。(完) (编译 王丽鑫/李春喜/汪红英/陈宗琦/张明钧; 审校 张涛/杜明霞/高琦/艾茂林/于春红)

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