中国政策：特许经营项目经营期限最长30年，可获差异化信贷支持--发改委

路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会日前正式发布基础设施和公用事业特许经营管理办法，规定特许经营期限最长不超过30年，鼓励金融机构为特许经营项目提供银团贷款等金融服务，政策性、开发性金融机构可以给予特许经营项目差异化信贷支持，贷款期限最长可达30年。

发改委周二举行发布会并介绍称，鼓励通过设立产业基金等形式入股提供特许经营项目资本金，并鼓励相关项目公司进行结构化融资，发行项目收益票据和资产支持票据等。

“鼓励特许经营项目采用成立私募基金，引入战略投资者，发行企业债券、项目收益债券、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式拓宽投融资渠道。”办法提到，县级以上政府可以探索与金融机构设立特许经营引导基金，并通过投资补助、财政补贴、贷款贴息等方式，支持有关特许经营项目建设运营。

据发改委网站公布的办法全文显示，该办法适用于能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和公用事业领域的特许经营活动。

办法并规定，特许经营协议应当明确价格或收费的确定和调整机制，政府可在协议中就防止不必要的同类竞争性项目建设、必要合理的财政补贴等内容作出承诺，但不得承诺固定投资回报和其他法律、行政法规禁止的事项。

发改委秘书长李朴民在发布会上表示，去年推出了80个首批鼓励社会资本参与的投资项目，这些项目目前来看开工进展顺利，到今年3月底，80个项目中竣工3个，在建45个，今年开工15个，2016年开工13个。

“近年来，针对经济下行压力加大、传统增长引擎动力下降的情况，国家积极采取有力措施，充分发挥投资对稳增长的关键作用，促进经济平稳健康发展。”李朴民称，“开展基础设施和公用事业的特许经营，是一项重要的改革和制度创新，有利于扩大民间投资。”

他并提到，下一步发改委将抓紧组织实施上述管理办法，同时发布政府和社会资本合作（PPP）方面的典型案例，加强案例的指导。

发改委和国家开发银行此前曾联合发布通知称，将努力拓宽PPP融资渠道，对符合条件的PPP项目，贷款期限最长可达30年，贷款利率可适当优惠。

中国PPP模式发展政策背景一览： （完）

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