中国汇市：人民币早盘微升，大行继续结汇对冲客盘实需购汇

路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微升，中间价则连两日下跌。交易员表示，受国际美元 企稳以及企业季节性实需影响，客盘购汇需求旺盛，而大行则继续在结汇方向提供流动性，人民币暂时仍无明确方向。

他们并表示，客盘购汇需求较大，并非看跌人民币，更多是实际用汇需求或者是对冲需求；经济下行压力较大情况下，央行对人民币贬值的容忍度大幅下降，稳定的预期占据上风。

“汇率稍微跌一点的话，企业的购汇盘马上就涌出来，季节性刚需吧，特别5月到7月之间。”一股份行交易员表示，“但大行还是有所准备的，不然汇价会很快冲到6.22去了。”

北京时间11:28，人民币兑美元即期报6.2079元，上日收报6.209元。今日人民币兑美元中间价 为6.118元，上日中间价为6.1165元。

该交易员并表示，中间价波动继续收窄，引导市场信号近期有所减弱，也反映央行维持人民币稳定预期。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二盘初小幅上升，兑欧元和英镑上涨，由于几个关键金融中心逢假期休市，交投清淡。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2720/6.277，上日尾盘为6.275。

北京时间11:28，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2112/6.2132元，上一交易日尾盘报6.2108元。