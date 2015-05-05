中国货币市场：IPO启动流动性仍宽裕，隔夜资金稍紧但利率续降

路透北京5月5日 - 本轮新股发行今日开始启动，中国银行间市场周二资金整体仍较充裕。隔夜资金虽较以往稍有收紧，但在开盘价格引导下，最新加权利率继续创下逾约四年半以来新低。

交易员称，除IPO可能对资金面造成一定扰动外，公开市场近期维持零操作概率较大，例行准备金调整对流动性影响也不甚明显。资金价格方面，短端利率跌至低位后，续降空间有待观察。

“IPO第一天嘛，隔夜稍微紧了点，不过大行还在压低价格，这次IPO对市场影响估计非常有限。”上海一券商交易员称。

据路透统计，本周陆续将有24只新股启动发行，其中今日沪深股市共9只新股开始网上申购。

中国央行公开市场周二仍未进行操作，逆回购自4月下旬以来第五次暂停。近期银行间债市流动性价量齐显宽松，隔夜回购利率更是创下逾四年半新低，因此通过公开市场操作进行总量调控或价格引导的必要性均下降，逆回购停做或延续一段时间。

不过华北一银行交易员指出，本中下旬将迎来缴税，届时亦有第二批新股来袭，若缴税与新股时点重叠，可能会对资金面产生一定影响。

自4月起，中国证监会下发新股发行批文的频率，由此前一个月一次提高到一个月两次。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.5180 1.5803 -6.23

七天 2.3466 2.3746 -2.80

14天 2.9172 2.9650 -4.78

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.8650 0.8150 +305.00

七天 3.4900 3.7450 -25.50

14天 3.2000 3.3800 -18.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.6500 1.6300 +2.00

七天 2.5200 2.4300 +9.00

14天 3.0000 3.0000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.5640 1.6190 -5.50

七天 2.3680 2.3900 -2.20

三个月 3.8815 3.9230 -4.15