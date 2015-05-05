中国债市动态：现券收益率及IRS齐涨，一级不振仍压制市场人气

路透上海5月5日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS均走高，尤以中长端更为明显；五一假期未有宽松政策出炉仍令机构颇感失望，而国开新债招标结果不理想显示配置需求对后市看法依旧谨慎，并压制二级市场人气。

交易员预计，尽管资金价格跌势还在持续，但债市在地方债供给忧虑等的抑制下仍难有内生走强动力，短期支撑市场的主要力量依旧为政策预期。

“早上有人传正回购重启，债券就有given(卖盘)出来，后来没做(正回购)，稍微稳一点了，但一级招的不好，(收益率)又上去了，”上海一银行交易员称。

他表示，早盘尾段三年及10年国开债收益率升幅均在4-5个基点(bp)左右，IRS长端也上行约6-7个bp。

剩余期限近10年的国开行固息债150210券最新报价收益率 在3.8460%/3.80%，上日尾盘为3.82/3.79%。

国开行 上午招标的五期固息债中，除一年和七年品种定位稍低外，三、五和10年品种中标收益率均高于预期。

北京一银行交易员表示，目前市场本身没有明确方向，而如果不是政策预期在支撑着，对于后续供给压力的担忧反而会拖累现券走势偏弱，短期继续关注政策面的变化。