中国债市动态：现券收益率及IRS齐涨，一级不振仍压制市场人气

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月5日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS均走高，尤以中长端更为明显；五一假期未有宽松政策出炉仍令机构颇感失望，而国开新债招标结果不理想显示配置需求对后市看法依旧谨慎，并压制二级市场人气。
交易员预计，尽管资金价格跌势还在持续，但债市在地方债供给忧虑等的抑制下仍难有内生走强动力，短期支撑市场的主要力量依旧为政策预期。
“早上有人传正回购重启，债券就有given(卖盘)出来，后来没做(正回购)，稍微稳一点了，但一级招的不好，(收益率)又上去了，”上海一银行交易员称。
他表示，早盘尾段三年及10年国开债收益率升幅均在4-5个基点(bp)左右，IRS长端也上行约6-7个bp。
剩余期限近10年的国开行固息债150210券最新报价收益率 在3.8460%/3.80%，上日尾盘为3.82/3.79%。
国开行 上午招标的五期固息债中，除一年和七年品种定位稍低外，三、五和10年品种中标收益率均高于预期。
北京一银行交易员表示，目前市场本身没有明确方向，而如果不是政策预期在支撑着，对于后续供给压力的担忧反而会拖累现券走势偏弱，短期继续关注政策面的变化。
国债期货市场上，两个期限主力合约均续跌；其中五年期主力合约TF1506 早盘收报97.995元人民币，较上日结算价跌0.17%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.530元，较上日结算价跌0.09%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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