台湾债市：五年券殖利率收一个半月高位，随国际债市修正

* 五年券殖利率收创一个半月高位 * 观察国际债是空头走势是否延续 * 明日五年券区间料在1.035-1.055% 路透台北5月5日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二第二日收高，并创一个半月收盘高位。 交易员表示，主要因德债、美债等国际债市持续偏空，不过台债受制于10年券筹码集中，反弹幅度受到限制。 交易员认为，若国际债市偏空趋势不改，待周四10年增额券104/5R 开始发行前交易，预料 殖利率将会有所反应，但弹高至1.62%附近可能吸引邮局等长线买盘进场。 交易员称，10年券104/5因筹码集中，交易商手中缺乏筹码，令殖利率压在相对低位。交易商只能当冲五 年券104/6，在大型金融机构带领下，殖利率在约1.5基点的区间内来回震荡。 “随国际盘反弹，但动能不强，可能要等新券上来一次性反应。〞一位民营银行台债交易员说。 另一票券商交易员则预期，10年债殖利率有机会弹到1.65-1.66%的第一季高位，不过前提是美债殖利率继 续走扬，因此本周五的非农就业数据相对重要。 民营银行交易员认为，周四104/5R开始发行前交易后，先前被压抑的空方气势将一股脑发泄，但因隔天美 国就要公布非农数据，因此10年券殖利率应该会弹至1.62%附近止步，静待数据对美债的牵引。 一大型证券商交易员指出，虽然10年增额券104/5R将在周四登场，但空方发挥的空间不大。主要是因为台 债新筹码供应有限，且央行今年不会升息。 〞这盘(104/5R)是邮局的菜，而且只有300亿(台币)。〞他说。 今日104/6殖利率收在1.0458%，创一个半月收盘新高，前高为3月18日的1.0755%。 美国公债价格周一下跌，较之其他年期的公债，长债遭受的抛售最猛，延续上周的跌势。今日英国和日本 假期，市场交投清淡。指标10年期美国公债价格周一下滑7/32，收益率微升至2.14%。 交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在1.035-1.055%；10年券104/5期则料在1.58-1.61%。 收盘 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 价 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +1.73 1.0458 1.0305-1.0460 154.0 本周全球重要经济事件和数据包括： 5月5日(二)：欧元区3月PPI；美国3月国际贸易收支；加拿大3月贸易收支；美国4月 Markit综合和服务业 PMI；美国4月供应管理协会(ISM)非制造业PMI；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表讲话。 5月6日(三)：中国4月汇丰服务业PMI；意大利、法国、德国、欧元区和英国4月服务业PMI；欧元区3月零 售销售；美国4月ADP民间就业；美国第一季劳工成本初值；2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)；亚特兰 大联储备总裁洛克哈特发表演讲；欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。 5月7日(四)：德国3月工业订单；美国3月消费者信贷。 5月8日(五)：中国4月进出口贸易数据；德国3月工业生産；3月贸易收支；台湾4月出口；美国4月非农就 业报告；美国3月批发(趸售)库存和销售；日本央行公布4月货币政策会议记录。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5820 5 104/6 1.0458 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)