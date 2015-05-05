版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 14:01 BJT

台湾债市：五年券殖利率收一个半月高位，随国际债市修正

* 五年券殖利率收创一个半月高位
    * 观察国际债是空头走势是否延续
    * 明日五年券区间料在1.035-1.055%

    路透台北5月5日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二第二日收高，并创一个半月收盘高位。
交易员表示，主要因德债、美债等国际债市持续偏空，不过台债受制于10年券筹码集中，反弹幅度受到限制。
    
    交易员认为，若国际债市偏空趋势不改，待周四10年增额券104/5R 开始发行前交易，预料
殖利率将会有所反应，但弹高至1.62%附近可能吸引邮局等长线买盘进场。
    
    交易员称，10年券104/5因筹码集中，交易商手中缺乏筹码，令殖利率压在相对低位。交易商只能当冲五
年券104/6，在大型金融机构带领下，殖利率在约1.5基点的区间内来回震荡。
    
    “随国际盘反弹，但动能不强，可能要等新券上来一次性反应。〞一位民营银行台债交易员说。
    
    另一票券商交易员则预期，10年债殖利率有机会弹到1.65-1.66%的第一季高位，不过前提是美债殖利率继
续走扬，因此本周五的非农就业数据相对重要。
    
    民营银行交易员认为，周四104/5R开始发行前交易后，先前被压抑的空方气势将一股脑发泄，但因隔天美
国就要公布非农数据，因此10年券殖利率应该会弹至1.62%附近止步，静待数据对美债的牵引。
    
    一大型证券商交易员指出，虽然10年增额券104/5R将在周四登场，但空方发挥的空间不大。主要是因为台
债新筹码供应有限，且央行今年不会升息。
    
     〞这盘(104/5R)是邮局的菜，而且只有300亿(台币)。〞他说。
    
    今日104/6殖利率收在1.0458%，创一个半月收盘新高，前高为3月18日的1.0755%。
      
    美国公债价格周一下跌，较之其他年期的公债，长债遭受的抛售最猛，延续上周的跌势。今日英国和日本
假期，市场交投清淡。指标10年期美国公债价格周一下滑7/32，收益率微升至2.14%。      
        
    交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在1.035-1.055%；10年券104/5期则料在1.58-1.61%。  
       收盘                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
         价                                                      
  年   期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                             
  5   104/6                  +1.73       1.0458   1.0305-1.0460      154.0
 
    本周全球重要经济事件和数据包括：    
    5月5日(二)：欧元区3月PPI；美国3月国际贸易收支；加拿大3月贸易收支；美国4月 Markit综合和服务业
PMI；美国4月供应管理协会(ISM)非制造业PMI；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表讲话。
    5月6日(三)：中国4月汇丰服务业PMI；意大利、法国、德国、欧元区和英国4月服务业PMI；欧元区3月零
售销售；美国4月ADP民间就业；美国第一季劳工成本初值；2015年世界经济论坛拉美峰会(至5月8日)；亚特兰
大联储备总裁洛克哈特发表演讲；欧洲央行管理委员会会议，没有讨论利率的计划。
    5月7日(四)：德国3月工业订单；美国3月消费者信贷。
    5月8日(五)：中国4月进出口贸易数据；德国3月工业生産；3月贸易收支；台湾4月出口；美国4月非农就
业报告；美国3月批发(趸售)库存和销售；日本央行公布4月货币政策会议记录。
     
         30       104/4                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10       104/5                       1.5820
          5       104/6                       1.0458
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                     没有成交
 (完)                 

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐