版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 12:21 BJT

印尼经济：第一季GDP增速慢于预期，为2009年以来最低

路透雅加达5月5日 - 印尼统计局周二表示，该国第一季经济较上年同期的增速降至2009年以来最低，因主要出口伙伴的需求放缓和全球油价下跌造成冲击。

印尼1-3月当季国内生产总值(GDP)较上年同期增长4.71%，低于2014年第四季的5.01%。

路透调查分析师此前预期为第一季GDP同比成长4.95%。从2014年第四季开始，印尼统计局开始以2010年GDP作为计算的基准。

2014年印尼经济成长率为五年来最慢。

按季比较，第一季GDP较前季萎缩0.18%。（完）

(编译 高琦 审校 王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐