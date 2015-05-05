印尼经济：第一季GDP增速慢于预期，为2009年以来最低

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透雅加达5月5日 - 印尼统计局周二表示，该国第一季经济较上年同期的增速降至2009年以来最低，因主要出口伙伴的需求放缓和全球油价下跌造成冲击。
印尼1-3月当季国内生产总值(GDP)较上年同期增长4.71%，低于2014年第四季的5.01%。
路透调查分析师此前预期为第一季GDP同比成长4.95%。从2014年第四季开始，印尼统计局开始以2010年GDP作为计算的基准。
2014年印尼经济成长率为五年来最慢。
按季比较，第一季GDP较前季萎缩0.18%。（完）
(编译 高琦 审校 王丽鑫)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。