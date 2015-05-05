《SAFT专栏》去全球化的世界越来越大，可能对投资者不利

跨境资本流动也未回升至危机前的峰值，表明全球金融系统并未完全一体化。这部分是因为金融一体化在一定程度上是冒险的结果，但现在冒险被认为是不明智的，此外还因为让汇丰感到头疼的那些监管问题。各国现在更有理由为自己的金融系统筑起藩篱。这样做不仅能在发生危机时减轻自身的责任，还能让资金更好地朝着各国的目的和金融需求流动。

如果全球化在促进增长的同时，却导致利益分配更加不平等，则去全球化反而可能带来相反的结果，即增长放缓，但利益分配更加平等，而这是好是坏，端看个人的观点而定。如果你是投资者或金融市场操作者，希望将获利最大化，那么几乎可以肯定，这并不是你想要的。

如果去全球化的力量占据上风，有两个影响是投资者容易看到的。首先，增长将放缓，这对资产价格是不利的，很有可能导致资产价格下跌。此外，更加公平的利益分配意味着，企业利润率将下降，这也会导致资产价格下滑。

其次，如果全球经济体和市场的联系减弱，那么他们的关联性也将下降。准入门槛较高的资本市场将倾向于走自己的路。这或许能在多元化方面带来更多好处。