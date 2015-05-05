路透基点：台湾华亚科技120亿台币贷款案新增四家银行认贷--TRLPC

路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾记忆体晶片(存储器芯片)大厂华亚科技的120亿元台币(3.9亿美元)五年期分期贷款，又吸引四家大型银行认贷。彰化银行、中国信托商业银行、第一银行与合作金库，已加入最初牵头行台湾银行与兆丰国际商业银行的行列，另有几家银行已承诺提供较低层级贷款。

消息人士称，是次贷款有30%的超额配售权，已获得超额认购。

华亚科技正与各银行讨论最终的贷款规模，料于未来两周签署合约。

此次融资于3月初启动一般联贷的筹组，一个月后，华亚科技对抵押品进行变更后，将银行回覆期限延长。

利率较三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码115和150个基点，与借款方净利润率挂钩。

华亚科技上次是在2013年1月借入一笔100亿台币的三年期分期偿还贷款。这笔贷款利率较一级市场商业票据利率加码140个基点，并随借款方的净利率加码100-180个基点不等。

华亚科技为台湾最大记忆体晶片制造商之一，也是南亚科技与美光(Micron Technology) 合资企业。(完) (编译 陈宗琦；审校 王颖)