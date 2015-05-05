《汇市简讯》澳洲央行降息至2%，澳元/美元跌破0.78

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 澳元/美元大幅下跌，此前澳洲央行降息25个基点至2%
* 自今日早盘以来，市场降低了对澳洲央行降息的预期
* 这应会导致一些下档的跟进盘，一些空头早前进行了回补操作
* 关键的费波纳奇支撑位在0.7740，此为0.7534/0.8077跌势的61.8%回档位
* 若跌破0.7740，且如果周五美国公布的就业数据强劲的话，澳元将下看0.7550美元
(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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