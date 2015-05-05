《汇市简讯》澳洲央行降息至2%，澳元/美元跌破0.78

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* 澳元/美元大幅下跌，此前澳洲央行降息25个基点至2%

* 自今日早盘以来，市场降低了对澳洲央行降息的预期

* 这应会导致一些下档的跟进盘，一些空头早前进行了回补操作

* 关键的费波纳奇支撑位在0.7740，此为0.7534/0.8077跌势的61.8%回档位

* 若跌破0.7740，且如果周五美国公布的就业数据强劲的话，澳元将下看0.7550美元

(完)