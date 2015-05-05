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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 13:04 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元在澳洲央行降息后上涨，受空头回补影响

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    *  澳元/新西兰元在澳洲央行公布降息决议前走势呈十字星型态
    *  澳元短暂下跌，澳洲央行声明被解读为基调中性
    *  技术图显示，5、10、20日移动均线上移，为正面讯号
    *  去年10月至今年4月跌势的38.2%回档位1.0512，以及上周所及高
位1.0520为阻力位
    *  澳洲央行宣布降息前后，澳元/新西兰元分别报1.0405和1.0353
    *  技术图：link.reuters.com/mut64w
    (完)
   
    

 (编译 白云; 审校 郑茵)

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