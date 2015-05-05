《汇市简讯》澳元/新西兰元在澳洲央行降息后上涨，受空头回补影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0444GMT - * 澳元/新西兰元在澳洲央行公布降息决议前走势呈十字星型态 * 澳元短暂下跌，澳洲央行声明被解读为基调中性 * 技术图显示，5、10、20日移动均线上移，为正面讯号 * 去年10月至今年4月跌势的38.2%回档位1.0512，以及上周所及高 位1.0520为阻力位 * 澳洲央行宣布降息前后，澳元/新西兰元分别报1.0405和1.0353 * 技术图：link.reuters.com/mut64w (完) (编译 白云; 审校 郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。