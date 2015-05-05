香港个股：东风汽车集团澄清母公司没表示过与一汽合并的意向

路透香港5月5日 - 中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司 周二称，就有媒体报导中国第一汽车集团公司与控股股东东风汽车公司合并传闻，经与控股股东核实，公司与母公司均没有得到来自任何政府部门的相关资讯，无向任何政府部门表示过此类意向。