香港个股：东风汽车集团澄清母公司没表示过与一汽合并的意向

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月5日 - 中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司 周二称，就有媒体报导中国第一汽车集团公司与控股股东东风汽车公司合并传闻，经与控股股东核实，公司与母公司均没有得到来自任何政府部门的相关资讯，无向任何政府部门表示过此类意向。
东风汽车集团早盘暂停买卖，公司中午在联交所发出公告称，截至目前为止，公司与东风汽车公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的资讯。公司董事会亦未研究相关合并事宜。
东风汽车集团将于午盘恢复股份买卖，停牌前该股周一收报13.06港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。