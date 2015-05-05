台湾货币市场：短率贴近低位，旬初资金宽裕惟需求疲弱不振

* 短率贴近低位

* 旬初整体资金偏向宽裕

* 短票和RP利率微幅下调

记者 詹静宜

路透台北5月5日 - 台湾银行间短率周二贴近低位，资金调度人士表示，旬初整体资金情势较显宽裕，资金供给多但需求低迷，增添银行资金去化难度，不仅令短率盘旋低档，短票及RP成交利率也同步微幅调降。

银行资调人士指出，本提存期延续上旬的宽松态势，目前银行间资金水位普遍偏高，惟拆借需求疲弱不振，短票量能偏少难以满足银行间资金去化需求，只能仰赖央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金。

“ 短票成交很少，连塞牙缝都不够。”一位大型民营银行交易员。

另一资金调度人士称，今日交割1,300亿台币364天期央行定存单，其中1,200亿为上日到期续作，对市场资金去化没有帮助，整体资金仍显宽裕，资金需求者偏少、调度相当容易，议价空间亦略有加大。

本地时间12:00：

--台币兑美元 升7.7分，报30.699。

--台湾加权股价指数 跌0.43%，报9,802.75点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日也收在0.388%；今日交投暂落在0.388%附近，上日在0.295-0.420%。一周拆款利率暂落在0.380-0.430%，上日在0.388%-0.460%。

**短票供不应求**

短票方面，票券商表示，今日发票量偏少，不足以因应银行间踊跃的买票需求，已将短票成交利率调降1个基点，市场接受度颇高，不排除伺机再下调1个基点，目前短票维持供不应求的情况，交投以区间低位为优先。

“银行的钱多的跟什么一样，”大型票券商交易员。

今日30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.57-0.58%，交投区间略往下移。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.588%，前日为0.583%，成交量165亿台币，前日为188亿。

台湾央行今日存单到期金额5,959.00亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)1,256.8亿台币，本周余日的到期情况周三1,475.3亿、周四2,013.5亿、周五569亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为274亿台币，累积超额准备为274亿台币、加计前期1%的超额准备为2,195亿台币。

**RP利率下调**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，提存期初资金偏松，且近期台债交投低迷令交易商资金缺口小，带动券商及票券商旬初联袂微幅下调公债及公司债RP成交利率。

交易商指出，今日交割CIMB Bank Berhad美元债对资金调度丝毫没有影响，券商间资金调度顺畅，RP交投区间低位成交比重逐渐提高。

〞钱太多，来自四面八方，资金汇入要去化，本土资金也要去化。〞一位大型票券商交易员说。

上述交易员并称，旬初正式开始调降公债及公司债RP成交利率1个基点，客户接受度都很高，若资金持续宽松依旧，下周有机会再下调1个基点。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%，10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，公债及公司债RP交投区间低位略往下调1个基点。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，公司债附买回利率交投区间则落在0.48-0.54%，公债及公司债RP区间高位皆稍往下修。成交利率高低与票券商条件和承做对象不同，有所差异。

周二交割CIMB Bank Berhad30年期美元债，金额3.13亿。(完) (审校 林高丽)