台湾个股：国泰金控4月底止国际板债券投资金额为850亿台币

路透台北5月5日 - 台湾国泰金控 周二称，4月底止其国际板债券投资金额为850亿台币。这是国泰金首次揭露对国际板债券的投资情况。

台湾的国际板债券在去年风行，各寿险公司多蜂拥买入国际板美元债券、人民币债券(俗称宝岛债)，这排挤了寿险公司对于台湾公债胃纳，长债的发行频频被财政部截标。这也使得台湾公债殖利率曲线后端蠢动。