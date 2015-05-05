台湾个股：国泰金控4月底止国际板债券投资金额为850亿台币

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北5月5日 - 台湾国泰金控 周二称，4月底止其国际板债券投资金额为850亿台币。这是国泰金首次揭露对国际板债券的投资情况。
台湾的国际板债券在去年风行，各寿险公司多蜂拥买入国际板美元债券、人民币债券(俗称宝岛债)，这排挤了寿险公司对于台湾公债胃纳，长债的发行频频被财政部截标。这也使得台湾公债殖利率曲线后端蠢动。
新光金控 3月间的投资人说明会表示，至3月初为止的国际板外币债券余额1,500亿台币，预计年底将增加至2,000亿台币。 (完) (记者 詹静宜；; 撰写 高洁如；; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。