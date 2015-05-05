版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 5日 星期二 14:53 BJT

台湾个股：国泰金控4月底止国际板债券投资金额为850亿台币

路透台北5月5日 - 台湾国泰金控 周二称，4月底止其国际板债券投资金额为850亿台币。这是国泰金首次揭露对国际板债券的投资情况。

台湾的国际板债券在去年风行，各寿险公司多蜂拥买入国际板美元债券、人民币债券(俗称宝岛债)，这排挤了寿险公司对于台湾公债胃纳，长债的发行频频被财政部截标。这也使得台湾公债殖利率曲线后端蠢动。

新光金控 3月间的投资人说明会表示，至3月初为止的国际板外币债券余额1,500亿台币，预计年底将增加至2,000亿台币。 (完) (记者 詹静宜；; 撰写 高洁如；; 审校 曾祥进)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐