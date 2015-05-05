《焦点》澳洲央行降息至纪录低点，市场思考宽松周期是否告一段落

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“(澳元)进一步贬值是有可能且必要的，特别是有鉴于大宗商品价格大幅下滑，”史蒂文斯周二说。
澳洲国库部长霍基下周提交2015/16年度预算案时，其对政府财政的影响也将显而易见；澳洲有可能在2020年之前终结财政赤字。而澳洲央行4月会议记录显示，委员会已经得到警告，称今年企业支出可能更加下降，较前几个月明显恶化。
资源价格下滑也已经给矿业投资前景蒙上阴影，而其他产业也没有显露出可吸收闲置产能的太多迹象。
这样的转变使得分析师推测，澳洲央行周五公布季度政策声明时可能调降经济增长预估。(完) (编译/审校 王丽鑫/徐文焰/白云/李婷仪/王颖)
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