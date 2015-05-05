中国股市：沪综指午盘下跌3%，受新股发行压力加大冲击

路透北京5月5日 - 中国股市沪综指周二午盘下跌逾3%。分析师表示，今天部分资金阶段性离场参与新股申购，致权重股跌幅较大，同时在短线大盘上攻乏力形态显现后，获利盘兑现了结的意愿较强，令大盘出现大幅度下挫。

“今天调整的直接原因应该和新股申购还是有关系。”首创证券策略分析师邵帅称。

今日市场有9只新股开始网上申购。 证监会此前表示，将根据市场情况,保证稳定市场预期的基础上,按月均衡发行,适度增加新股供应。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)