中国股市：沪综指午盘下跌3%，受新股发行压力加大冲击

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透北京5月5日 - 中国股市沪综指周二午盘下跌逾3%。分析师表示，今天部分资金阶段性离场参与新股申购，致权重股跌幅较大，同时在短线大盘上攻乏力形态显现后，获利盘兑现了结的意愿较强，令大盘出现大幅度下挫。
北京时间14:18，沪综指 报4,331.92点，跌148点，或3.32%，成交金额6,430亿元。
“今天调整的直接原因应该和新股申购还是有关系。”首创证券策略分析师邵帅称。
上海电力 大跌10.01%，中国联通 下跌9.15%。
今日市场有9只新股开始网上申购。 证监会此前表示，将根据市场情况,保证稳定市场预期的基础上,按月均衡发行,适度增加新股供应。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选