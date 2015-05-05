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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 14:16 BJT

《全球汇市》澳元在澳洲央行降息后短暂下跌，之后迅速反弹

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1133 1.1144 -0.10 -7.97 1.2097

美元/日圆 120.05 120.10 -0.04 +0.31 119.68

欧元/日圆 133.65 133.84 -0.14 -7.69 144.78

美元/瑞郎 0.9351 0.9335 +0.17 -5.94 0.9941

英镑/美元 1.5126 1.5118 +0.05 -2.87 1.5573

美元/加元 1.2114 1.2093 +0.17 +4.27 1.1618

澳元/美元 0.7893 0.7835 +0.74 -3.37 0.8168

新西兰元/美元 0.7528 0.7531 -0.04 -3.45 0.7797

澳元/日圆 94.760 94.100 +0.70 -3.06 97.750

新西兰元/日圆 90.370 90.450 -0.09 -3.15 93.310

英镑/日圆 181.59 181.58 +0.01 -2.57 186.38

澳元/新西兰元 1.0478 1.0386 +0.89 +0.09 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/郑茵/王兴亚/李婷仪 审校 徐文焰/张涛/张明钧)

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