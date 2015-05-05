《汇市简讯》伦敦盘初：澳洲央行降息至纪录低点，希望澳元贬值

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0544GMT - * 澳元/美元涨0.84%，新西兰元/美元涨0.09%，美元/日圆跌0.07% ，美元/马币涨1.12% * 中国股市沪综指跌2.43%，港股恒生指数跌1.24%，MSCI明晟亚太 地区(除日本)指数跌0.49%，布兰特原油期货跌0.21%，日本金融市场逢公 共假日休市 * 澳洲央行降息至纪录低点，市场思考宽松周期是否告一段落 * 中国股市走跌，有媒体报道称，多家券商上调两融保证金比例 * 养老金及劳动力改革存在歧见，持续拖累希腊债务谈判进度 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 白云; 审校 许娜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。