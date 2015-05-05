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亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 14:04 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：澳洲央行降息至纪录低点，希望澳元贬值

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    *  澳元/美元涨0.84%，新西兰元/美元涨0.09%，美元/日圆跌0.07%
，美元/马币涨1.12%
    *  中国股市沪综指跌2.43%，港股恒生指数跌1.24%，MSCI明晟亚太
地区(除日本)指数跌0.49%，布兰特原油期货跌0.21%，日本金融市场逢公
共假日休市
    *  澳洲央行降息至纪录低点，市场思考宽松周期是否告一段落 
    *  中国股市走跌，有媒体报道称，多家券商上调两融保证金比例
    *  养老金及劳动力改革存在歧见，持续拖累希腊债务谈判进度 
(完)
      
      
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 (编译 白云; 审校 许娜)

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